New Sources Energy wil boekjaar aanpassen

Die bijeenkomst wordt op 24 september gehouden in Noordwijk. Het onderwerp over het boekjaar is daarbij als stempunt opgenomen, evenals een wijziging van het maatschappelijk kapitaal. Dat moet naar 140 miljoen gewone aandelen en 140 miljoen preferente aandelen, van de huidige formulering in de statuten van 121 miljoen gewone aandelen en 121 miljoen preferente aandelen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik