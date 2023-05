Werkgever gooit fiets in de strijd om nieuw personeel

Vacatureplatform Indeed analyseerde miljoenen vacatureteksten en zag dat woorden als ’fietsplan’ en ’fietsvergoeding’ steeds vaker voorkomen. In het afgelopen jaar (maart 2022 - maart 2023) kwamen deze termen 40% vaker voor.

„We zien dat werkgevers steeds vaker extra’s aanbieden om werknemers aan hen te binden. Met een fietsplan of vergoeding per gefietste kilometer maak je een vacature aantrekkelijker. Daarnaast is vitaliteit, net als duurzaamheid, steeds meer een punt van aandacht binnen organisaties”, zegt Stan Snijders, bij Indeed verantwoordelijk voor de Benelux. Dankzij een fietsvergoeding kunnen werknemers ook een relatrief dure elektrische fiets aanschaffen, waarmee grotere afstanden kunnen worden afgelegd.

Meer bewegen

„Door forenzen op de fiets aan te moedigen, slaat een werkgever twee vliegen in één klap. Werknemers bewegen meer in de buitenlucht én stoten minder uit als ze de auto of trein links laten liggen.” Hij vindt het opvallend dat deze trend ook na de coronapandemie doorzet, omdat ook het openbaar vervoer of carpoolen weer opties zijn en thuiswerken eveneens een vaste plek heeft veroverd.

Bekijk ook: Liever fietsen dan in auto bij collega

Dat (elektrisch) fietsen steeds populairder wordt, is ook op een andere manier aan de vacatures te zien. De vraag maar gespecialiseerde fietsenmakers groeide in een jaar met 11%.