’Nederlander heeft recht om van groei te profiteren’

Grote groepen Nederlanders, waaronder de middeninkomens, zullen er volgend jaar nauwelijks op vooruit gaan. „De koopkrachtplaatjes van het kabinet zijn niet meer dan abstracte rekensommetjes. Het kabinet geeft al sinds 2016 aan dat iedereen er in koopkracht op vooruit gaat en iedere keer wordt die belofte niet nagekomen”, zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie.

„Ook nu komen er pensioenkortingen aan die miljoenen Nederlanders treffen. We worden gewoon geraakt. Niemand past in die koopkrachtplaatsjes, er is geen touw aan vast te knopen. Maar politieke partijen gebruiken dit om hun achterban te paaien.”

Middengroepen

Volgens Castelein zal de druk op de middengroepen alleen maar verder toenemen. „Deze mensen krijgen te maken met allerlei kosten, zeker als je ook nog eens studerende kinderen hebt. Lokale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen doen een greep in de portemonnee zonder dat het kabinet dit kan tegenhouden. Leuk om één euro méér te krijgen van het kabinet, maar als decentrale overheden zoals de provincie, het waterschap en de gemeente en ook nog eens het pensioenfonds er twee bij je weg halen ga je er dus niet op vooruit.”

Het CNV sluit zich daarbij aan. „We zijn blij met de aandacht voor de middeninkomens. Dit extraatje is echter een wassen neus zolang Nederland verslaafd blijft aan flexwerk. Een fooitje, meer niet”, aldus voorzitter Arend van Wijngaarden. „Een kwart van alle werkenden, twee miljoen mensen, heeft een onzeker contract. Zij zijn niet geholpen met wat extra koopkrachtpraatjes maar hebben zekerheid nodig.”

Lonen

De FNV ziet vooral dat de bedrijfswinsten in de afgelopen jaren huizenhoog zijn gestegen en dat de mensen in het land hier te weinig van profiteren. Voorzitter Han Busker roept de Tweede Kamer en het kabinet op om hier verandering in te brengen.

„De koopkracht moet stijgen en daarvoor moeten de lonen omhoog. Voor het komende jaar hebben we een looneis van 5% gesteld. Het kabinet moet het goede voorbeeld geven en erkennen dat een inhaalslag noodzakelijk is. In sectoren als de zorg, het onderwijs en de veiligheid eisen we ook meer vaste contracten en minder werkdruk. De mensen in Nederland willen dat ook en de samenleving heeft er recht op om te profiteren van de economische voorspoed.”

Donkere vooruitzichten

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) maakt zich grote zorgen over donkere vooruitzichten waar deelnemers van de Nederlandse pensioenfondsen op dit moment mee geconfronteerd worden. „Dit is nu zeer actueel met dreigende kortingen voor de deur en nu de pensioenfondsen bezig zijn met het vaststellen van hun premies voor volgend jaar. De VCP is van mening dat de huidige situatie niet ten koste mag gaan van de opbouw van de pensioenen. Nu het economisch goed gaat, hebben werkgevers daarom een belangrijke verantwoordelijkheid om ook onder de huidige omstandigheden de pensioenambities op peil te houden.”

FNV-voorzitter Busker vindt dat de dreigende kortingen op de pensioenen moeten worden voorkomen. „En die kunnen ook voorkomen worden. De pensioenfondsen halen prima rendementen en er is meer dan voldoende geld in kas, dus laten we ons niet arm rekenen.”

Koopkrachtkloof

Volgens directeur Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB is er sprake van een koopkrachtkloof tussen gepensioneerden en werkenden. „We hoorden over maatregelen voor gepensioneerden nauwelijks iets. En dat na tien jaar inleveren en dreiging van pensioenkorting!”

Vanderkaa benadrukt dat vrijwel alle gepensioneerden sinds 2008 tot wel 12% ingeleverd. „Uit ons eigen koopkrachtonderzoek weten we dat een deel van hen financieel echt kwetsbaar is. Zij mijden zorg en activiteiten vanwege de kosten. Belangrijke redenen voor de forse koopkrachtdaling zijn het niet-indexeren van pensioenen en de stijging van zorg- en woonlasten. Hier moet echt meer aan gebeuren!”

Investeringsagenda

Vanuit werkgeverskant reageert algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex, de behartiger van de logistieke- en handelsbelangen van 15.000 bedrijven, positief op de investeringsagenda van het kabinet.

„Extra investeringen in mobiliteit, onze handelspositie en kennisinfrastructuur, zijn onontbeerlijk voor een welvarende en duurzame toekomst van ons land. Het aangekondigde investeringsfonds is dus wat ons betreft een stap in de goede richting. Daarnaast wil het kabinet de concurrentiepositie van het bedrijfsleven versterken met een aantal heel gerichte belastingmaatregelen. Ik vind het verstandig dat het kabinet die strategische keuzen nu maakt om ons land en onze bedrijven, juist nu het nog goed gaat, op alle fronten sterker te maken.”