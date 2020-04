'Damrak begint lager aan tweede kwartaal'

Steeds meer bedrijven laten hun financiële verwachtingen voor dit jaar los vanwege de coronacrisis. Ook worden dividenden geschrapt en aandeleninkoopprogramma's tijdelijk gestaakt. Daarnaast vallen er vooral in de Verenigde Staten veel ontslagen. Afgelopen week werden in de VS zo'n 3,3 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering ingediend. Dat was het hoogste aantal ooit in één week. Donderdag worden de nieuwe ww-aanvragen bekendgemaakt.

In de Verenigde Staten hebben president Donald Trump en de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi ideeën geopperd voor een nieuw steunpakket. Trump wil dat er geld naar infrastructuur gaat om banen te creëren. Pelosi vindt dat er meer geld naar staten moet als steun en dat huishoudens mogelijk opnieuw een directe betaling moeten krijgen. De Amerikanen moeten nog zeker 30 dagen sociaal afstand houden vanwege het coronavirus. De komende twee weken worden volgens Trump erg zwaar.

Aperam

Op het Damrak stelt Aperam de start van zijn eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma met zes maanden uit. De roestvrijstaalproducent wil afwachten hoe lang en hoe zwaar de virusuitbraak de wereldeconomie zal treffen. Aperam heeft door de pandemie een groot deel van zijn fabrieken moeten sluiten en heeft al forse maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Dividenden worden wel uitbetaald.

Het aandeel KPN zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het telecomconcern terug.

Hoger

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index klom 1,6 procent tot 483,44 punten en de MidKap dikte 4 procent aan tot 666,10 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen 1,9 procent. Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 21.917,16 punten en kende met een verlies van zo'n 23 procent het slechtste kwartaal sinds 1987. De S&P zakte 1,6 procent en techbeurs Nasdaq daalde 1 procent.

De euro was 1,1020 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 20,19 dollar. Brentolie kostte 3,2 procent minder op 25,51 dollar per vat. Oliekartel OPEC slaagde er niet in om een datum vast te stellen voor noodonderhandelingen, die een einde zouden kunnen maken aan de prijzenoorlog op de oliemarkt. President Donald Trump wil met Rusland en Saudi-Arabië praten over een oplossing van het conflict.