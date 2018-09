Truckers willen geld terug van fabrikanten

De bedrijven maakten verboden prijsafspraken en berekenden onder meer kosten voor nieuwe uitstootnormen door aan klanten. Die betaalden daardoor te veel voor de aanschaf van vrachtwagens.

Volgens claimorganisatie MKB-Claim, dat de fabrikanten aansprakelijk stelt, is het prijsverhogende effect in dit soort zaken doorgaans 20 procent. Ook procesfinancier Claims Funding Europe en advocatenkantoor BarentsKrans bereiden een schadevergoedingsactie voor gedupeerde bedrijven voor.

Ook truckbouwer MAN maakte deel uit van het kartel, maar dat bedrijf kreeg geen boete omdat het zelf aan de bel trok als verklikker. De beboete concerns krijgen elk 10 procent korting omdat zij schuld bekenden. Een onderzoek naar betrokkenheid van fabrikant Scania wordt nog voortgezet.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) was er sprake "van serieuze inbreuk op de EU-regels" tussen 1997 en 2011. "Het is onacceptabel dat MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF, die samen negen van de tien middelgrote en zware trucks produceren in Europa, een kartel vormden in plaats van met elkaar te concurreren."

In januari 2011 al viel Brussel samen met nationale mededingingsautoriteiten onaangekondigd binnen bij onder meer DAF in Eindhoven en Scania in Breda. In 2014 volgde een officiële klacht. Volgens de commissie hadden de concerns prijsafspraken in de hele Europese Economische Ruimte, het gebied van de EU plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein.

Vestager zei dinsdag dat "de jarenlange verstandhouding tussen de senior managers van de bedrijven in 1997 begon in een gezellig hotel in Brussel." Zij ontmoetten elkaar frequent, meestal in de marge van handelsbeurzen. "Sinds 2004 veranderden de concerns hun aanpak en werd het kartel op lager niveau beheerd, gedirigeerd, via Duitse dochterondernemingen en doorgaans per e-mail."

Daimler krijgt met 1 miljard euro de hoogste boete van de betrokkenen. De boete van DAF bedraagt 752 miljoen euro.