Renault kiest topman uit Volkswagengarage

Luca de Meo Ⓒ EPA

Al langer gingen de geruchten, maar woensdagavond werd het officieel. Voormalig Seat-baas Luca de Meo (52) wordt de nieuwe topman van Renault. Zijn naam gonsde al langer rond. In de Franse media gingen eind vorig jaar al de geruchten dat de nieuwe ceo uit de Volkswagen-stal zou komen. Toen De Meo op 7 januari bij Seat-moeder Volkswagen te kennen gaf per direct zijn functie neer te leggen, leek het eigenlijk al direct helder dat hij richting Boulogne-Billancourt, een voorstad van Parijs, zou vertrekken. Desalniettemin is het verrassend dat Renault zijn bestuursvoorzitter niet uit Frankrijk haalt, maar een Italiaan aan het roer zet.