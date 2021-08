Hypotheekrente was nog nooit zó laag

Dat meldt adviesketen De Hypotheekshop. Hoewel de centrale banken in de Verenigde Staten en de Europese Unie steeds dichterbij het afbouwen van de steunmaatregelen zijn, lijkt volgens De Hypotheekshop een verdere daling niet onwaarschijnlijk vanwege de grote concurrentie tussen aanbieders.

Het verschil met de variabele rente zou daarmee nog kleiner worden. Was begin 2015 de variabele hypotheekrente nog de laagste rente in de markt, nu is het gemiddelde verschil tussen de variabele rente en 30 jaar vast nog slechts 0,11 procentpunt, en zijn 5, 10 en 20 jaar zelfs lager. Vorige week zakte het 10-jaarstarief met NHG opnieuw onder de 1% (0,99%).

Oversluiters

Kopers zijn hun hypotheekrente de laatste tien jaar ook steeds langer gaan vastzetten. Bedroeg de gemiddelde duur in 2011 nog minder dan tien jaar (8,9 jaar), dat is nu opgelopen tot gemiddeld 19 jaar. Met name de laatste twee jaar is het gemiddelde fors gestegen, doordat vaker wordt gekozen voor 20 en 30 jaar vast.

Opvallende trendbreuk daarbij is volgens De Hypotheekshop dat met name doorstromers en oversluiters voor langere renteperioden kiezen. Voorheen waren het voornamelijk starters die een hypotheek voor langere renteperioden afsloten. Zij hebben immers nog geen overwaarde opgebouwd en kiezen daarom voor meer rentezekerheid.

Maar dit jaar zijn het juist de oversluiters die voor de langste renteperiode gaan, omdat zij vanwege de fors gedaalde hypotheekrentes in de laatste toen jaar fors kunnen besparen op hun huidige maandlasten. De krappe woningmarkt en de vrees bij sommigen dat de rente op termijn wellicht zal stijgen, hebben dit mogelijk versterkt.

Aan de andere kant financieren veel starters door de stijgende huizenprijzen noodgedwongen maximaal op inkomen. Bij een lagere 10-jaar rente is de leencapaciteit hoger dan bij een 15- of 20-jaars rente.