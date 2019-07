Gegevens 100 miljoen Amerikanen gehackt

Thompson werkte voor Amazon Web Services, een bedrijf dat de gegevens beheert van de bank Capital One. Zij verschafte zich daar toegang tot „namen, burgerservicenummers, geboortedata, adressen en andere zeer gevoelige gegevens” van creditcardhouders en mensen die een creditcard aanvroegen, aldus de openbaar aanklager van de staat New York, die een rechtszaak tegen de ingenieur is gestart.

Capital One heeft direct laten weten dat het beveiligingslek waar Thompson gebruik van maakte, is gedicht. Niettemin werd de bank dinsdag 7% minder waard op de beurs.