Beursblog: venijn bij AEX zit in de staart met wegspoelen winst

Video

‘Marco Borsato klonk strijdvaardig in gesprek met advocaten’

Marco Borsato, Jeroen Rietbergen, Ali B. en regisseur Martijn N. van The Voice zijn door justitie officieel als verdachte aangemerkt van een reeks zedenmisdrijven. Dit werd maandag bekendgemaakt. Evert Santegoeds, hoofdredacteur van weekblad Privé, over deze nieuwe wending in de spraakmakende case.