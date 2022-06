Premium Het beste van De Telegraaf

Lezers willen heel ver gaan om te voorkomen dat we nog langer Poetins gas moeten kopen

Schrijven over steenkool was jaren saai. Milieuclubs en opeenvolgende kabinetten wilden de veelal geïmporteerde zwarte kolen compleet uitbannen uit de Nederlandse stook door elektriciteitscentrales. Als energiebron leken de zwarte vervuilers compleet afgeschreven. Niemand wilde ze meer. Kolencentrale Onyx kreeg zelfs 212,5 miljoen euro overheidscompensatie, mits het zijn deuren vroegtijdig zou sluiten. Onyx tekende ervoor. Het keerde echter op zijn schreden terug, toen in de energiecrisis bleek dat het bedrijf dankzij die hoge gasprijs heel veel meer dan die 212,5 miljoen euro aan steenkolenstook zou kunnen verdienen.