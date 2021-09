Omwonenden boos over ’traag’ Tata: ’Dit kunnen ze niet maken’

Premium Columns

’Over gezondheidsschade hoor je Tata Steel niet’

Hans van den Berg, directievoorzitter van Tata Steel, richtte zich zaterdag in deze krant tot het publiek. De topman van de hoogovens deed dat in een paginagrote advertentie, in de vorm van een brief. Vijf bewonersorganisaties geven Van den Berg in dezelfde vorm antwoord.