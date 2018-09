Britten werken al aan nieuwe handelsverdragen

Sinds de toetreding van de Britten in 1973 worden de handelsbetrekkingen van het land bepaald door de verdragen die de Europese Unie met de buitenwereld heeft gesloten.

De Britse staatssecretaris voor internationale handel Liam Fox liet zondag in een interview met de Sunday Times weten ’zeer vruchtbare’ besprekingen te hebben geopend met Canada om de commerciële banden een nieuwe basis te geven.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zou volgens andere Britse media al met tien grote handelspartners informele afspraken hebben om onderhandelingen te beginnen over nieuwe handelsverdragen.

Fox kondigde bovendien aan binnenkort af te reizen naar de Verenigde Staten om zich ervan te verzekeren dat zijn land niet ’achteraan in de rij’ zou moeten plaatsnemen zoals Barack Obama had gewaarschuwd voorafgaand aan het referendum over de Brexit vorige maand.