Technologie in de accountancy

Recentelijk ontspon zich binnen de accountantswereld een discussie over de inzet van nieuwe technologie in de accountantscontrole. Hierbij werd als voorbeeld ook de OK-Score aangehaald. Drs. Jan de Rooy RA schrijft dienaangaande aan de NBA:

“Als rechtgeaard accountant had ik bij de kennismaking met de OK-Score de onuitgesproken gedachte: je kunt de diepgaande kennis van een bedrijf, omgeving en wat daar al dan niet kan gebeuren toch niet in een model inbakken?”

Samenhang jaarrekeningen

Belangrijk is het om te bedenken dat de OK-Score zich baseert op de samenhang tussen jaarrekeningposten en ratio’s in tenminste 5 opeenvolgende boekjaren. Bovendien is de OK-Score alleen geschikt voor bedrijven met een zekere massa (ongeveer de grens van de verplichte accountantscontrole). Zulke organisaties hebben een zodanige omvang, dat ze niet van het ene op het andere moment omvallen. Zodra een negatieve trend inzet door bijvoorbeeld een disruptieve ontwikkeling, zal de Score echter snel verslechteren. An sich al een reden om zo’n cliënt te waarschuwen, als dat nog nodig mocht zijn. Echter, als de door het model voorspelde Score onvoldoende is voor continuïteit, zal er tevens een waarschuwing komen voor een definitief einde binnen één tot drie jaar indien er niet wordt ingegrepen. En mocht er sprake zijn van fraude in de jaarcijfers dan heeft het model daarvoor al ‘onverklaarbare posten’ gedetecteerd, doordat bepaalde verbanden of ratio’ niet meer pasten in het beeld.

AlphaGO

De computer van Google (AlphaGo) won onlangs door Deep Learning (leren via diepe neurale netwerken) het complexe spel Go van de drievoudige kampioen van Europa. Het blad de Ingenieur schrijft hierover :

“De meeste GO insiders dachten dat het nog vijf tot tien jaar zou duren eer computers zich zouden kunnen meten met menselijke topspelers. Naast de enorme zoekruimte, is de sterkte-evaluatie van stellingen bij GO veel moeilijker dan bij schaken. Gevraagd waarom ze een bepaalde zet spelen, komen zelfs topspelers soms niet verder dan: ‘deze zet voelt gewoon goed’ het resultaat van onbewuste patroonherkenning door jarenlange intensieve training. Hoe stop je dat in een computerprogramma? Dat het in 2016 al is gelukt, komt door een combinatie van het huidige ‘toverwoord’ uit de kunstmatige intelligentie Deep Learning (leren via diepe neurale netwerken), big data (leren van veel partijen) en grote rekenkracht (gedistribueerd rekenen).

Narekenen

Okkerse heeft nagedacht over jaarrekeningen vanuit een uitgekiend conceptueel model inclusief strategische opties met als posities de jaarrekeningposten en mutaties als zetten. De ‘Big Data’ van hem waren de vele ingevulde jaarrekeningen en diverse ratio’, ontwikkeld op basis van nog veel meer jaarrekeningen. Zijn model ziet tendenties en afwijkingen in jaarrekeningposten daarom (gestructureerd) eerder en accurater dan een mens dat kan.

Als je nu weet dat AlphaGo steeds de beste zetten doet en het programma al 494 van de 495

partijen had gewonnen tegen concurrerende spelcomputers (stond ook in het artikel), doordat het blijkbaar beter in staat is om de posities te overzien, moet je dat dan kunnen narekenen om het in te zetten om te winnen? Volstaat dan niet een conceptueel begrip? Kun je als mens überhaupt nog precies berekenen wat de beste zet is? Is het niet een beetje hetzelfde als bij de zelf rijdende auto; wie is schuldig als er wat fout gaat? Maar het gaat maar 1 op de x honderdduizend kilometer fout. Bij de OK-Score is dat < 1% zo blijkt al 13 jaar.

SHORT GAAN

Bedenk eens hoe ontwrichtend een dergelijk instrument kan zijn in de financiële wereld. Short gaan op basis van de OK-Score uitkomsten? (Okkerse krijgt regelmatig aanvragen). Try & Error rond jaarrekeningmanipulaties, zodat ook het model ze accepteert? Voortijdige ‘overreacties’ bij beleggers, terwijl er nog wel bijgestuurd zou kunnen worden? Niet onlogisch dus dat de ontwikkelaar voorzichtig is met het openbaren van zijn methode.

Op voorwaarde van een gedegen proces van ‘koppeling’ tussen een jaarrekening en de input in het OK-Scoremodel, is de methode naar mijn mening uiterst nuttig ter ondersteuning van de beoordeling van continuïteit door externe accountants. Na invoer krijgt de accountant een cijfer en indien dit aan de orde is ook een post ‘onverklaarbaar’ Het cijfer zit in een reeks van tenminste 5 opeenvolgende jaren, zodat een beeld ontstaat over het verloop. Dit lijkt me een prima ondersteuning voor de accountantscontrole in dat jaar.

Accountancy 4.0

Bedenk eens hoe goed het voor het aanzien van de accountancy zou zijn als je een permanente Score kunt loslaten op een belangrijk deel van de cliëntenportefeuille. Een Score die onraad vroegtijdig opmerkt, zodat we als accountants niet steeds weer achter de feiten aanlopen. Om nog maar te zwijgen over het weggegooide geld aan enorme claims. Dus gewoon in de eindbespreking: ‘By the way, jullie score stond op x en kwam van y en er zijn door ons systeem geen ‘onverklaarbare’ posten gesignaleerd. En dreigen er problemen volgens het model? Dan ga je samen met je cliënt kijken waar de problemen kunnen zitten. Is dat geen accountancy 4.0?

Mijn dag kon niet meer stuk, dat begrijpt u wel.

W.D. Okkerse MBA is CEO van het OK-Score Institute in Brussel en Rotterdam. Hij was gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven alsmede de Hogeschool van Arnhem en lid van de Raad van Advies van de Hogeschool van Amsterdam