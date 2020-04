Analyse: Jaarvergadering met verbindingsproblemen

De verbinding viel dinsdag af en toe weg tijdens het betoog van de bestuursvoorzitter Herna Verhagen. Ⓒ ANP

’Hallo? …. Hallo? Jacques? Ben je daar? We proberen contact te leggen met Jacques Wallage, voorzitter van de beloningscommissie. Hij gaat het beloningsvoorstel zo toelichten”, zo sprak de president-commissaris van PostNL dinsdag de aandeelhouders toe via een geluidsverbinding. Iedereen zat thuis, in plaats in de grote zaal van een hotel in Den Haag. Dat is een middag vol rituelen. Zo is de demonstratie van de FNV voor de deur tegen ’uitbuiting’ van het PostNL-personeel vaste prik.