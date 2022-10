Kroonprins Warren Buffett zet grotere stap in Berkshire Hathaway: investering van $68 miljoen

Een jaar geleden werd de huidige vice-voorzitter Abel nog naar voren geschoven om in de toekomst het stokje van de 92-jarige Buffett als topman bij Berkshire Hathaway over te nemen. Hij is momenteel verantwoordelijk voor de niet-verzekeringsactiviteiten.

Bij de keuze van Buffett om Abel aan te wijzen als zijn kroonprins speelde leeftijd een grote rol. De andere kandidaat Ajit Jain is bijna tien jaar ouder als zijn rivaal. Ook is de verwachting dat Abel beter de ’çultuur’ bij Berkshire kan voortzetten.

Boegbeeld

Terwijl Buffett nog steeds het boegbeeld is, liet Abel in de afgelopen jaren al meer van zich horen. Zo benadrukte hij het belang om te ontdekken hoe de concurrentie het doet en wat de fundamentele risico’s zijn voor de activiteiten in een sector.

Bekijk ook: Superbelegger Warren Buffet doet het niet zo super

Abel krijgt bij de toekomstige wisseling van de wacht een zware erfenis. De visie en strategie van Buffett zijn al decennialang leidend in de beleggerswereld. Ook krijgt hij een beleggingsvehikel in beheer met een beurswaarde van $620 miljard en een reeks aan diverse activiteiten.

In het lastige beursklimaat heeft Buffett het afgelopen kwartaal ook niet gemakkelijk gehad. Onder de streep kwam het verlies bij Berkshire Hathaway uit op $43,8 miljard.