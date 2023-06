Angst van ondernemers wordt werkelijkheid: ’Stroomnet in grote delen van Nederland op slot’

In het zuiden klagen ondernemers eveneens dat ze geen aansluiting meer krijgen. Maar ook nieuwe woonwijken, die vaak standaard zonnepanelen en warmtepompen hebben, komen niet op het net.

„Een drama voor bewoners. Maar Enexis zegt ons geen personeel te hebben”, meldt een goed ingevoerde bron. Dat betekent opnieuw een domper, vooral voor bedrijven. Die kopen sinds de energiecrisis massaal zonnepanelen. Ze schakelen op aandringen van het kabinet van het gas af en gaan over op elektrisch gevoede apparatuur. Maar een nieuwe aansluiting op het al volle stroomnet krijgen ze niet. „In Overijssel moeten we inderdaad gaan melden dat klanten geen nieuwe aansluiting meer krijgen”, bevestigt de woordvoerder van de regionale aanbieder Enexis.

Eerder ging het netwerk in Flevoland zo goed als op slot. Provincies buiten de Randstad kleuren op de probleemkaart van netbeheerder TenneT, verantwoordelijk voor het hoofdnet, al oranje. Er is heel beperkt aanbod.

Noodingrepen

In Noord-Brabant en Limburg liep het regionale stroomnet al eerder vol. Daar maakte TenneT, de beheerder van het hoofdnet, sindsdien met noodingrepen en gewone uitbreiding voor Enexis extra ruimte vrij. „In stapjes konden wij daardoor capaciteit op het net vrijgeven aan bedrijven die op de wachtlijst stonden”, aldus de Enexis-zegsman. „Maar de laatste stukken zijn vergeven.”

Enexis zegt vanwege de overgang van bedrijven op zon- en windenergie en elektrificatie van bedrijfsprocessen sinds september vorig jaar ’overspoeld’ te zijn met aanvragen. „De wachtlijst is ondanks uitbreiding sindsdien verdrievoudigd. Het is een tsunami. Daar is bijna niet tegenop te werken.” In Noord-Holland ging het netwerk specifiek voor nieuwe kleinere mkb’ers op slot. Wachttijden voor uitbreiding of een nieuwe aansluiting zijn overal tot vier of vijf jaar opgelopen.

Bekijk ook: Bouw van noodwoning steeds vaker vertraagd door gebrek aan aansluitcapaciteit op het net

Verstoppingen

Vorig jaar kondigde minister Jetten (Klimaat en Energie) een gecoördineerde aanpak van de verstoppingen aan. Het kabinet zette miljarden gereed voor uitbreiding. Maar dat blijkt niet genoeg. Dat steekt Kamerlid Silvio Erkens van de VVD. „Ik maak me hier ernstig zorgen over. Als we van bedrijven en huishoudens vragen om van het aardgas af te gaan en te verduurzamen, moet er wel ruimte zijn op het stroomnet om dat daadwerkelijk te doen. Anders vraagt de minister het onmogelijke. Dit moet de eerste, tweede en derde prioriteit zijn voor deze minister”, zegt hij.

Alle aanbieders klagen verder over een gebrek aan personeel. „Wij verwachten dat het nog vijf tot tien jaar duurt voordat de wachtlijsten weg zijn”, aldus Enexis. Bij alle aanvragen kan het bestaande elektriciteitsnet het stroomaanbod van bedrijven en de vraag van andere ondernemers niet meer aan. De vervanging van dunne kabels door dikkere met meer capaciteit stokt door de trage afgifte van vergunningen en een gebrek aan personeel die de kabels kunnen trekken een aansluiten. „Alles loopt vast doordat politiek, toezichthouder en uitvoerders naar elkaar wijzen. Er wordt niet praktisch doorgepakt”, zegt Enzo Diependaal, die ondernemers in het zuiden begeleidt bij aansluitingen. „De bereidheid van bedrijven om te investeren is zo ontzettend groot, maar ze bijten zich stuk op die bureaucratie.”

Piekmomenten

TenneT bevestigt dat komende weken nieuwe opstoppingen worden gemeld. „We gaan dit de komende maanden vaker zien. We zoeken overal ruimte, maar dat gaat zo snel niet.” Ondernemers die even hun verbruik van stroom op piekmomenten uitzetten, worden daarvoor door netbeheerders wel betaald. Maar het loopt geen storm, bevestigen de netbeheerders. „Dit probleem kan soms best snel worden opgelost”, stelt de woordvoerder van TenneT. „Het zou al helpen als vooral kleinere ondernemers op de piekmomenten bijvoorbeeld hun vrieskist even uitzetten. Met een paar ondernemers die minder afnemen, zijn we al geholpen.”