Miljonair Sanderink weg bij Oranjewoud en Centric om commotie

Oranjewoud liet via een persbericht weten dat met ingang van maandag Sanderink al zijn bestuurlijke functies heeft neergelegd. Deze stap is volgens het bouwbedrijf ingezet om de rust te laten terugkeren na de commotie rond Sanderink.

Sanderink kwam eind vorig jaar onder vuur te liggen. Bij het hoofdkantoor van Strukton zou hij een politie-inspecteur en een deurwaarder de huid vol hebben gescholden en te hebben geweigerd zijn gevorderde telefoon af te staan, totdat die van afstand gewist was.

Cyberdeskundige

Daarnaast waren er eerder met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige expert. Bij haar beweringen worden door kenners veel vraagtekens gezet.

Hoewel Oranjewoud, waar Antea en Strukton onder vallen, een beursnotering heeft, is het bedrijf bijna volledig in handen van Sanderink. Slechts iets meer dan 2 procent van de aandelen zijn niet in zijn bezit. Centric is niet beursgenoteerd.

In 2020 werd het vermogen van Sanderink door zakenblad Quote nog geschat op €570 miljoen, een daling in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de mindere gang van zaken bij Strukton dat ook nog bezoek kreeg van de FIOD speelde daar een rol bij.

Centric is een grote IT-dienstverlener in Nederland. Er zijn bijna 4300 werknemers actief bij het bedrijf van de Twentse multimiljonair dat in 10 Europese landen werkzaam is. Oranjewoud heeft bijna 10.000 medewerkers.