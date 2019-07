'Wall Street licht hoger richting optreden Powell'

In een vooraf gepubliceerde verklaring zei Powell dat de handelsspanningen en onzekerheid over de wereldeconomie druk uitoefenen op de economische vooruitzichten voor de Verenigde Staten, terwijl de inflatie zwak blijft . Hij gaf aan dat de Amerikaanse koepel van centrale banken klaar staat om gepast op te treden om de economie te ondersteunen.

Bij de meest recente vergadering van de Fed werd de deur op een kier gezet voor een renteverlaging. Woensdag komen ook de notulen van die vergadering. Op de financiële markten wordt nog altijd gerekend op een renteverlaging later deze maand, al is er meer onzekerheid na het beter dan verwachte banenrapport van vrijdag. Powell verschijnt donderdag ook in de Senaat.

VS en China

Wat betreft de handelsontwikkelingen is het overleg tussen de VS en China op hoog niveau hervat, na de eerder overeengekomen wapenstilstand in het handelsconflict. Volgens economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow verliepen de gesprekken constructief. Wel waarschuwde hij dat er geen wonderen te verwachten zijn rond een handelsdeal tussen de twee economische grootmachten.

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar jeansmaker Levi Strauss die met resultaten kwam. De omzet ging omhoog, maar de winst daalde flink, vooral vanwege kosten voor de beursgang in maart. Het aandeel Levi Strauss lijkt behoorlijk in het rood te gaan openen.

Tesla

De koers van Tesla kan ook in beweging komen. Het bedrijf zou voorbereidingen treffen om zijn productie van elektrische auto's op te voeren in de fabriek in Fremont, vooralsnog de enige volledige autofabriek van Tesla.

Op macro-economisch gebied is het erg rustig. Kort na opening zijn er cijfers over de Amerikaanse groothandelsvoorraden.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,1 procent lager op 26.783,49 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2979,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 8141,73 punten.