Omzet supermarktbedrijf Casino onder druk

Slecht weer, wegblijvende toeristen en stakingen zorgden voor een afvlakking van de groei in eigen land. De winkelomzet in het tweede kwartaal in Frankrijk bleef nagenoeg gelijk op 4,7 miljard euro.

Brazilië

Daarnaast drukt de economische malaise in Brazilië nog altijd haar stempel op het concern, dat erg actief is in Zuid-Amerika. Er werd weliswaar meer verkocht buiten Frankrijk, maar dat werd door wisselkoerseffecten tenietgedaan.

Het aantal winkels in Brazilië werd verder afgebouwd. Het totale aantal winkels groeide licht met nieuwe zaken in andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals met name Colombia en in het thuisland.

Vergelijkbare omzet

De vergelijkbare omzet van winkels die vorig jaar ook al open waren, maar exclusief de opbrengsten uit brandstofverkopen, steeg met 1,8 procent. Dat was meer dan waar analisten gemiddeld genomen op hadden gerekend.