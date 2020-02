Ⓒ AFP

Mijn oudste zoon was deze week onderwerp van gesprek in de beleggingscommissie van een pensioenfonds. Hij bestelde prullaria op een Chinese website en was verbaasd dat ze niet wisten wanneer ze gingen leveren. Zo kwamen de economische effecten van het coronavirus dichtbij. Ik denk dat we het economische effect onderschatten, maar ben er nog niet van overtuigd dat hierdoor de marktcyclus gaat breken.