Prijzenregen voor watermagiër

De onderscheiding bestaat uit een trofee en een geldbedrag van 25.000 euro. De watertovenaar heeft goud in handen met het patent, maar zijn intentie is niet om rijk te worden en een kasteel te kopen. „Ik woon hier toch mooi?!”, grapt hij in zijn Haagse atelier.

Tijdens de Wereldexpo in Dubai maakten de Haagse ’Willy Wortel’ en zijn team de SunGlacier waarmee 1200 liter water per dag wordt geproduceerd dat als een waterval naar beneden stort. Er is ook een kleinere variant, de Droppler, die dertig liter per dag levert. Volgen jaar gaat het slimme instrument in productie. „We werken nu aan een rugzakversie”, onthult hij. „Er wordt gekeken naar toepassing voor de glastuinbouw. Maar ons doel is dat de uitvinding uiteindelijk voor iedereen toegankelijk en betaalbaar wordt.”

"Lucht, zon en zwaartekracht zijn gratis"

De naam SunGlacier verwijst naar de gletsjer en de onbarmhartig door de zon beschenen woestijn. „Ik wilde aandacht vragen voor klimaatverandering”, vertelt de Haagse ’Willy Wortel’. Rond 2010 zag hij met lede ogen aan hoe het ijs in Groenland in rap tempo smolt. Om dit verontrustende proces zichtbaar te maken, maakte hij twee gigantische kunstwerken en liet die per helikopter op een ijsberg plaatsen. „De berg zou in zes jaar tijd wegsmelten, maar binnen twee maanden was hij al verdwenen, inclusief kunstwerken.” Er werd een veelbekeken film over gemaakt, Iceberg Riders.

De ingenieuze kunstenaar wilde echter niet alleen signaleren, maar ook oplossingen verzinnen.

Zweeteffect

Hij kwam op het idee om de temperatuurstijging te gebruiken: „Omarm je vijand en gebruik het vocht in de lucht.” Juist in woestijnen als in Dubai is de lucht heel vochtig. Met zonnepanelen wekte hij in het Nederlandse expopaviljoen energie op om waterdamp uit de buitenlucht te condenseren. „Je kunt het zien als een watervermeerderaar”, legt de aquatovenaar uit. „In een vat gekoeld water wordt in een pijp gespoten waar ook warme lucht in wordt gezogen. Dit heeft hetzelfde ’zweeteffect’ als een ijskoud blikje dat in de zon staat. Deze condens lost echter niet op, maar vormt een groeiende waterstroom.” En het mooie is: lucht, zwaartekracht en zonneschijn zijn gratis.