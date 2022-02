Rechters kraken plan om crimineel geld makkelijker af te pakken

Buitenland

Europees Hof: Brussel mag lidstaten duimschroeven aandraaien

Een zware domper voor Hongarije en Polen: Brussel mag de geldkraan dichtdraaien naar een lidstaat als de rechtsstaat niet functioneert of als er sprake is van corruptie. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg geoordeeld.