Column: Geen activisten op de werkvloer, graag

Waar je als werkgever voorheen de sollicitanten op het internet naspeurde op onbezonnen (puberaal?) gedrag in het verleden, zo weet iedereen dat je nú vooral géén hysterische activist als nieuwe collega in je team wilt. Sociale media bieden nuttige inzichten. Mkb’ers tellen hun knopen én hun euro’s: liever normale mensen in dienst.