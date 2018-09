Nikkei boekt sterke winst

De toonaangevende Nikkei-index boekte een winst van 4 procent , tot 15.708,82 punten. Vrijdag kwam een goed rapport naar buiten over de groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Dat cijfer was duidelijk beter dan verwacht en zorgde voor flinke plussen op de beurzen in Europa en New York.

LDP, de partij van premier Shinzo Abe, heeft samen met gelijkgestemde partijen een tweederdemeerderheid in de senaat behaald. Beleggers speculeren erop dat Abe met nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de economie zal komen.

Nintendo

Verder werd bekend dat de Japanse machineorders in mei met 1,4 procent zijn gedaald, terwijl was gerekend op een stijging met 3,2 procent. In april daalden de orders voor machines van Japanse makelij met liefst 11 procent. Mogelijk kan dit cijfer mede aanleiding geven voor extra steunmaatregelen.

Bij de bedrijven in Tokio stond Nintendo opnieuw in de belangstelling met een winst van liefst 24,5 procent. Nintendo profiteert van zijn nieuwe gratis mobiele app Pokemon Go die buitengewoon populair is. Panasonic klom 8 procent na geruchten dat het bedrijf gaat samenwerken met Volkswagen op het gebied van batterijen voor auto's.

In de rest van Azië lagen de beurzen er ook zonnig bij. In Hongkong noteerde de Hang Seng 1,6 procent hoger. De Kospi in Seoul klom 1,3 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 2 procent.