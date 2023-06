Trappend rijk: KPN biedt fietsende werknemers €0,40 per km

Met de royale vergoeding wil KPN het stimuleren dat werknemers de (elektrische) fiets pakken voor hun woon-werkverkeer. Dat is wel een dure grap: het kabinet staat het werkgevers toe 21 cent de kilometer onbelast te vergoeden. In 2024 wordt dit 22 cent. Het overige (ook autorijders krijgen bij het telecombedrijf meer dan het onbelaste maximum) moet KPN ofwel uit de werkkostenregeling halen, ofwel er loonheffing over betalen.

De werkkostenregeling is een deel van de loonsom dat onbelast aan extraatjes voor personeel mag worden besteed, zoals een kerstpakket of personeelsfeest. Vooralsnog kiest KPN voor deze optie, licht een woordvoerster toe. „Die ruimte is beperkt, en als we daar overheen gaan zoeken we naar een andere oplossing. Iedereen die in dienst is bij KPN komt gewoon in aanmerking voor deze fietsvergoeding.”

Fietsvergoeding

Er zijn wel meer bedrijven die een flinke fietsvergoeding bieden, meldt de NOS. Zo betaalt waterbedrijf Vitens 35 cent per gefietste of gewandelde kilometer, en moeten collega’s die kiezen voor ander vervoer, het met 19 cent doen. Ook bij de Volksbank en provincie Friesland wordt fietsen financieel gestimuleerd.

Zo’n 60% van de werkenden woont op maximaal 15 kilometer van zijn of haar werk, stelt de Fietsersbond. Dat is een uurtje fietsen, en op een elektrische fiets korter. Bedrijven met meer dan honderd werknemers moeten per 1 juli de CO2-uitstoot van hun personeel in kaart brengen. Daaronder valt ook het woon-werkverkeer. Later volgt waarschijnlijk een verplichting om dit omlaag te brengen. Het gebruik van de fiets in plaats van auto stimuleren is een van de manieren waarop bedrijven dit kunnen doen.