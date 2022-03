Spotify: storing lijkt voorbij

STOCKHOLM (ANP) - De storing bij Spotify lijkt verholpen. Via Twitter meldt het bedrijf dat „alles er nu veel beter uitziet” nadat alleen in Nederland al tienduizenden meldingen over problemen met inloggen bij de muziekstreamingdienst waren binnengekomen.