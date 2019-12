Hof: Airbnb is geen vastgoedfirma

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een Franse zaak. Een Parijse onderzoeksrechter had gevraagd onder welke regelgeving Airbnb valt na een klacht tegen het Europese hoofdkantoor van Airbnb op grond van vastgoedwetgeving.

Ierland

Het hof oordeelt dat Frankrijk het bedrijf niet zomaar beperkingen kan opleggen, mede omdat Airbnb juridisch vanuit Ierland opereert. De rechters in Luxemburg stellen vast dat Airbnb geen „beslissende invloed uitoefent” op de gevraagde huurprijzen en welke accommodaties via het platform worden aangeboden. Beperkingen op de activiteiten van Airbnb door de overheid zijn wel toegestaan, maar alleen als de Europese Commissie daarmee instemt, licht een woordvoerder van het hof toe.

Het hof oordeelde eerder al dat taxi-app Uber een digitale bemiddelingsdienst is en geen transportbedrijf.

Amsterdam

De uitspraak valt niet in goed in Amsterdam, waar de gemeente al langere tijd bezig is de verhuur via Airbnb te reguleren. Volgens verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens lijkt het erop dat het onmogelijk is de platforms te verplichten mee te werken aan de landelijke registratieplicht. „Dit is een klap voor de aanpak van illegale vakantieverhuur en de overlast die veel mensen daarvan ervaren. Het Europese Hof laat hiermee zien dat de belangen van multinationals in Europa alweer vóór de belangen van de inwoners gaan. Het wordt nu nog belangrijker om de Europese wetgeving te wijzigen, we gaan daarom samen met de grote Europese steden door met de lobby bij de Europese Commissie om hierop aan te dringen.”