Dagoptie wint aan populariteit: ’Maar gelukkig geen gekte zoals in VS’

Nederlanders zijn meer in dagopties gaan handelen, zo blijkt uit data van beursuitbater Euronext. Maar van een gekte zoals in de VS rond deze risicovolle beleggingen is geenszins sprake. „Gelukkig maar, want dit is een veredeld gokpaleis”, stelt beleggingstrainer Peter Siks van Saxo Bank.