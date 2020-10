ForFarmers boert iets minder door coronacrisis

Ⓒ © Dijkstra b.v.

LOCHEM (AFN) - Veevoeder ForFarmers noteerde in het derde kwartaal weliswaar iets hogere volumes, maar dat was niet genoeg om de brutowinst op te krikken. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht. De impact van de coronacrisis blijft volgens de veevoeder beperkt, maar het bedrijf kon toch niet voorkomen dat lagere marges en lagere grondstofprijzen de bedrijfsresultaten drukten.