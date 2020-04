Vaker video bij virtuele vergadering

Het totaal aantal videogesprekken is in maart met liefst 1000% gestegen. Nu gebruikers op afstand van elkaar moeten werken en leren zetten ze bovendien twee keer zo vaak hun camera aan als voor de uitbraak van Covid-19. Nederlanders en Noren zetten het vaakst hun camera aan. Ongeveer 60% van hun vergaderingen bevatten video.

Ook bij scholen is de videobeldienst populair. Circa 183.000 organisaties in 175 landen maken gebruik van Teams for Education, dat docenten in staat stelt om met hun studenten in contact te komen via een virtuele klaslokaalervaring.

Microsoft verwacht dat de coronacrisis de manier waarop we werken voor altijd zal veranderen. Zo gaan in China steeds meer mensen weer naar hun werk, maar zijn daar nog altijd meer dan twee keer zoveel nieuwe Teams gebruikers per dag als eind januari. Het aantal dagelijks actieve Teams gebruikers in China blijft ook wekelijks groeien.