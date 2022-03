’Commissarissen KLM verdeeld over nieuwe ceo’

Premium Columns

Column: de spelletjes rond het luchtvaartverdrag met Qatar

Als enige journalist in Europa, misschien wel in de wereld, volg ik de gang van zaken van het luchtvaartverdrag van de Europese Unie en Qatar op de voet. Het Arabische land is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een belangrijke concurrent van Schiphol.