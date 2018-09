Amper meer doorstroming door huurverhoging

Het is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen, aldus woonminister Stef Blok. Dit komt echter nog niet door de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die is ingevoerd om scheefwoners te porren te verhuizen en dit huis achter te laten voor mensen die het financieel minder hebben getroffen.

Scheefwoners

Het aantal zogenoemde scheefwoners, mensen in een sociale huurwoning die eigenlijk te goedkoop voor ze is, daalt. Het is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen, aldus woonminister Stef Blok. Dit komt echter nog niet door de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die is ingevoerd om scheefwoners te porren te verhuizen en dit huis achter te laten voor mensen die het financieel minder hebben getroffen.

Uit onderzoek in opdracht van de minister blijkt dat ongeveer de helft van de huurders in de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Maar zij zijn dus niet vaker doorgestroomd naar een huis in de vrije sector of een koophuis dan scheefwoners die geen extra huurverhoging kregen. Wel groeit de ontevredenheid over het sociale huurhuis in combinatie met de prijs, zo blijkt uit het rapport.

Te weinig aanbod

Volgens verhuurders èn huurders is de stimulans van de huurverhogingen voor huurders nog onvoldoende om daadwerkelijk door te stromen. Er lijkt ook te weinig aanbod te zijn van andere enigszins betaalbare huizen.

In de Wet doorstroming huurmarkt, die sinds 1 juli van kracht is, staan aanvullende maatregelen om de doorstroming van scheefwoners verder te bewerkstelligen. Ook worden mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verruimd, om een groter aanbod van huurhuizen te krijgen.

Volgens huurdersvereniging Woonbond is aantal huishoudens in een huis met een huur die juist veel te hoog is voor hun inkomen, intussen fors toegenomen. Er zouden nu 522.000 huishoudens zijn met een te hoge huur.

De Woonbond blijft ook faliekant tegen de verhuurderheffing die verhuurders moeten betalen aan het Rijk: "Ze verhalen dit op huurders met hogere huurstijgingen."