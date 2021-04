Bezitters cryptomunt dogecoin zien waarde exploderen

Binnen een week werd dogecoin, omarmd door Tesla-baas Elon Musk, zes keer meer waard.

De munt is in waarde gestegen tot de vijfde plek op de lijst met meest verhandelde cryptomunten.

’Dogecoin is de crypto van het volk’, aldus Musk, sinds kort de op een na rijkste man op aarde. Volgens de serieondernemer in technologie heeft dogecoin een heel praktisch concept: de software is open source en het maakt betalingen en andere transacties tussen personen mogelijk, zonder tussenkomst van een bank.

Koers dogecoin schoot omhoog na tweet Elon Musk. Ⓒ ANP / HH

In de munt met een afbeelding van een shiba inu-hond, een Japans ras, ging volgens platform Coindesk.com voor $62 miljard aan beleggingsgeld bij aan- en verkopen om.

Brokers die de munt aanbieden spreken van een ’ongekende vraag’. Tegelijkertijd daalde bitcoin, de belangrijkste van alle munten in gebruik, met ruim 3%.