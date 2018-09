Helft meer dodelijk ongevallen in de bouw

Ⓒ Beeld Werkt

DEN HAAG - Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is in de eerste helft van dit jaar fors toegenomen. In vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar waren er 56 procent meer ongevallen met dodelijk afloop. Het aantal ernstige ongevallen steeg met 14 procent. Het aantal in onderzoek genomen klachten en signalen is 16 procent hoger, blijkt uit onderzoek van de inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie.