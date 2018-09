Transactiewaarde Euronext gedaald

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext lag in de eerste zes maanden van dit jaar op meer dan 7,6 miljard euro, een daling van ruim 12 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat maakte de exploitant van de handelsvloeren in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon dinsdag bekend.