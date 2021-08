’Vleesverwerker Stegeman staat in de etalage’

Bronnen melden aan RTV Oost dat het personeel inmiddels is ingelicht over de aanstaande verkoop.

Het Spaanse Campofrio, dat sinds 2008 de eigenaar is van Stegeman, zou in een vergevorderd stadium zijn met een koper. Stegeman was niet bereikbaar voor commentaar.

De in 1858 in Deventer opgerichte worstenfabrikant staat samen met het Belgische Imperial Meat Products te koop, aldus het bericht. Reden voor de verkoop is het coronavirus.

Door de impact van de pandemie zou Campofrio zich strategisch willen heroriënteren. De verkoop van Stegeman zou geld in het laatje moeten brengen.