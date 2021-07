AEX poetst verlies weg met staal in hoofdrol

De AEX noteert rond kwart voor twaalf 0,2% hoger op een nieuwe piek van 744 punten. De hoofdgraadmeter tikte dinsdag nog het hoogste slotniveau ooit aan op 742,86. De Midkap-index gaat 0,4% achteruit naar 1049,4 punten.

Elders in Europa moeten de beurzen licht terrein prijsgeven. Frankfurt en Parijs zakken tot 0,2% weg.

Wall Street kleurde gisteravond rood vanwege de opgelaaide zorgen over de inflatie. Dinsdag werd al bekend dat de inflatie in juni op het hoogste niveau is uitgekomen in bijna dertien jaar. De inflatie vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Fed. Vanmiddag gaat de aandacht uit vooral uit naar de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en Bank of America.

Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro Oddo BHF, benadrukt dat de prestaties van de Amerikaanse grootbanken die het cijferseizoen in de VS een dag eerder al aftrapten centraal staan. „Bij de komende resultaten ook op het Damrak is het vooral afwachten in hoeverre na de zeer goede beursprestaties in de eerste helft van het jaar er nog meer in het vat zit.” Hij wijst er op dat er veel van het optimisme over het krachtige economisch herstel al in de koersen zit verwerkt, waardoor de vooruitzichten volgens hem ook een grote rol spelen in de ontvangst.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de verklaringen die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Beleggers zijn vooral benieuwd wat Powell gaat zeggen over de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten.

De Europese Unie (EU) zal woensdag haar meest ambitieuze plan tot nu toe onthullen om klimaatverandering aan te pakken. Het plan moet dit decennium al tot concrete actie leiden en zal tot in detail uiteenzetten hoe de 27 lidstaten tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent moeten gaan verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Het plan zal naar verwachting leiden tot een verhoging van de belasting op de uitstoot van koolstofdioxide.

Heineken niet in trek

In de AEX zit Just Eat Takeaway in de achterhoede met een koersverlies van 0,8%. Donderdag komt de maaltijdbezorger met een trading update over het tweede kwartaal. RELX levert 0,6% in. Voor Akzo hadden beleggers 0,5% minder over.

Aan de andere kant dikt staalconcern ArcelorMittal steeds verder aan naar een winst van 2,6% gesteund door de hogere metaalprijzen. Financiële waarden behoren ook tot de koplopers door de aantrekkende rente. ING kan 1,1% bijschrijven. Aegon ziet de koers 1,4% aantrekken.

Chipfondsen laten eveneens een positief beeld zien. ASMI en ASML winnen beide 0,8%.

Shell koerst 0,7% hoger. Raizen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse oliereus en het Braziliaanse conglomeraat Cosan, streeft volgens persbureau Bloomberg naar een waardering van zo'n $13,5 miljard, bij zijn aanstaande beursgang. Het zou de grootste beursintroductie in Brazilië zijn dit jaar.

Bij de middelgrote fondsen valt ABN Amro het in de smaak met een plus van 1,8%. Intertrust is in mindere doen met een een anderlating van 4%. HSBC heeft het volgen van de beursintermediar hervat met een ’onderwogen’-advies.

AScX-fonds NSI krijgt er 0,2% bij. Het vastgoedfonds zag het resultaat in de eerste jaarhelft stijgen en verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar. Volgens topman Bernd Stahli keerde het vertrouwen in de markt terug in het tweede kwartaal dankzij de voortgang van het vaccinatieprogramma.

