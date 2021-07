AEX witte raaf in rood Europa

De AEX is 0,3% hoger gesloten op 744,9 punten. De AMX levert 0,5% in op 1051,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters weten de AEX opnieuw niet bij te houden. De Britse FTSE 100 verliest 0,5%. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 sluiten onveranderd.

Bij sluiting van de Europese beurzen staat de Dow Jones-index vlak en de Nasdaq-index 0,1% hoger. De cijfers van de financiële instellingen die voorbeurs naar buiten kwamen, voldoen niet aan de hooggespannen verwachtingen van beleggers. Bank of America, BlackRock, Citigroup en Wells Fargo verliezen terrein.

Enige steun biedt de mededeling van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve voor het Amerikaanse Congres dat het economische herstel onvoldoende gevorderd is om het obligatieopkoopprogramma af te bouwen. Ook herhaalde hij zijn eerdere standpunt dat de inflatie nog een paar maanden hoog zal blijven maar dan gaat terugvallen.

Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro Oddo BHF, wijst erop dat veel van het optimisme over het krachtige economisch herstel al in de koersen zit verwerkt. „Het is afwachten of er dankzij de komende cijferpublicaties nog meer in het vat zit.”

Staal in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen is staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,5% bovenaan gesloten, gesteund door de hogere metaalprijzen en een koersdoelverhoging tot €40 door het Amerikaanse Jefferies.

De toeleveranciers aan de chipsector zijn ook in trek, dankzij het nieuws van Bloomberg dat Apple zijn toeleveranciers heeft gevraagd dit jaar 90 miljoen van de allernieuwste iPhones te produceren. Dit zou suggereren dat het bedrijf met een nieuw model zou komen. ASML, Besi en ASMI winnen respectievelijk 1,6%, 1,1% en 1,3%.

Just Eat Takeaway zakt 1,9%. Donderdag komt de maaltijdbezorger met een trading update over het tweede kwartaal.

Heineken levert 1,4% in. Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever gaat 0,7% omlaag.

Shell koerst 0,3% lager, in reactie op het bereikte voorlopige akkoord tussen oliekartel OPEC en zijn bondgenoten. De Verenigde Arabische Emiraten zouden daarbij meer olie mogen produceren dan nu het geval is.

Bij de middelgrote fondsen gaan kunstmestproducent OCI en staalproducent Aperam en met plussen van 1,4% respectievelijk 1,4% aan kop.

Intertrust gaat 6,2% onderuit. De Britse bank HSBC heeft het volgen van de financieel dienstverlener hervat met een ’onderwogen’-advies.

Air France KLM vliegt 2,5% omlaag door zorgen over de strengere coronamaatregelen in veel landen. Biotechnologiebedrijf Galapagos sluit na een min van 2,5% nagenoeg op het laagste niveau in vijf jaar.

AScX-fonds NSI krijgt er 1,1% bij. Het vastgoedfonds zag het resultaat in de eerste jaarhelft stijgen en verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar. Volgens topman Bernd Stahli keerde het vertrouwen in de markt terug in het tweede kwartaal dankzij de voortgang van het vaccinatieprogramma.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.