Arcelor leidt aanhoudende recordjacht AEX

De AEX staat om kwart voor vier 0,5% hoger op een nieuwe piek van 746,5 punten. De hoofdgraadmeter tikte dinsdag al het hoogste slotniveau ooit aan op 742,9 punten. De AMX schommelt rond de slotstand van dinsdag op 1054,5 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters weten de AEX opnieuw niet bij te houden. De Britse FTSE 100 verliest 0,3%, de Franse CAC 40 staat onveranderd en de Duitse DAX krijgt er 0,1% bij.

De Amerikaanse beurzen werken het dipje op dinsdag bij opening alweer weg. Na een kwartier handel staat de Dow Jones-index 0,4% en de Nasdaq-index 0,6% hoger. De cijfers van de financiële instellingen die voorbeurs naar buiten kwamen, kregen een gemengde ontvangst. Zowel Bank of America als BlackRock verliest. Citigroup en Wells Fargo winnen wel terrein.

Steun biedt de mededeling van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve voor het Amerikaanse Congres dat het economische herstel onvoldoende gevorderd is om het obligatieopkoopprogramma af te bouwen. Ook herhaalde hij zijn eerdere standpunt dat de inflatie nog een paar maanden hoog zal blijven maar dan gaat terugvallen.

Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro Oddo BHF, wijst erop dat veel van het optimisme over het krachtige economisch herstel al in de koersen zit verwerkt. „Het is afwachten of er dankzij de komende cijferpublicaties nog meer in het vat zit.”

Staal in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat staalconcern ArcelorMittal met een winst van 4,4% aan kop, gesteund door de hogere metaalprijzen en een koersdoelverhoging tot €40 door het Amerikaanse Jefferies.

Shell koerst 1,8% hoger. Raizen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse oliereus en het Braziliaanse conglomeraat Cosan, streeft volgens persbureau Bloomberg naar een waardering van zo'n $13,5 miljard bij zijn aanstaande beursgang. Het zou de grootste beursintroductie in Brazilië zijn dit jaar.

De toeleveranciers aan de chipsector volgen. ASML, Besi en ASMI winnen respectievelijk 1,6%, 1,5% en 1,4%.

Heineken levert 1,5% in. Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever gaat 1% omlaag.

Just Eat Takeaway zakt 0,2%. Donderdag komt de maaltijdbezorger met een trading update over het tweede kwartaal.

Bij de middelgrote fondsen gaan staalproducent Aperam en bodemonderzoeker Fugro met plussen van 2,5% respectievelijk 2,3% aan kop.

Intertrust is in mindere doen met een een aderlating van 5,9%. De Britse bank HSBC heeft het volgen van de financieel dienstverlener hervat met een ’onderwogen’-advies.

AScX-fonds NSI krijgt er 0,2% bij. Het vastgoedfonds zag het resultaat in de eerste jaarhelft stijgen en verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar. Volgens topman Bernd Stahli keerde het vertrouwen in de markt terug in het tweede kwartaal dankzij de voortgang van het vaccinatieprogramma.

