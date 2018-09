Nikkei staakt opmars

De Nikkei sloot met een verlies van 0,7 procent op 15.669,33 punten. De handelsvolumes waren daarbij relatief laag, mede omdat Wall Street maandag gesloten bleef vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Ook elders in de regio toonden de beurzen een overwegend negatief beeld. De Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in, de beurs in Sydney verloor 1 procent. In Hongkong stond de Hang Seng in de middaghandel 0,7 procent in de min. De beurs in Shanghai won tussentijds 0,5 procent.