De stoep is het strijdtoneel van de telecomsector

— Stoepen gaan open in heel Nederland om voor miljoenen huishoudens niet één maar twee glasvezelnetten aan te leggen. Voor nieuwkomers komt een dubbel netwerk naast de coax-kabel niet uit. KPN gaat stug door totdat het 80% van Nederland ’verglaasd’ heeft.

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Wekenlang had telecombedrijf Delta bewoners van het Noord-Hollandse Castricum bestookt met het aanbod van kosteloze aansluiting op het glasvezelnet dat het wilde aanleggen. Tot eind mei een brief arriveerde met de boodschap dat de aanleg toch niet doorging. ’Er blijkt dat er al een andere partij in de gemeente Castricum is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk’, lazen inwoners die interesse hadden getoond.