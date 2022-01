Verkeerde verfbeurt voor zeilschip, ton schade

Binnenland

Hoogwatergolf op Maas: scheepvaart gestremd

De scheepvaart op de Maas bij Belfeld en Roermond is maandag gestremd vanwege hoogwater dat zondag sneller steeg dan verwacht. De Maas bereikte zondag bij Sint Pieter onder Maastricht een afvoer van 1415 kubieke meter per seconde. Daarna is de waterstand in de rivier weer wat gezakt en lijkt die vol...