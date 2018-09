Opmars ook in 2e halfjaar mogelijk?

Het feit dat centrale banken klaar staan om de markt waar nodig van liquiditeit te voorzien zorgde voor opluchting en bracht beleggers ertoe op koopjesjacht te gaan.

Of het positieve sentiment aanhoudt valt nog maar te bezien want wat dat betreft is er nog veel onduidelijk over de gevolgen van een eventuele Brexit.

Eerste halfjaar 2016

Donderdag werd het eerste halfjaar afgesloten en er waren toch wel een aantal gebeurtenissen die opvielen.

Zo begon het jaar in feite zeer slecht en viel op dat direct vanaf het begin een negatief sentiment ontstond.

Dat was in feite te wijten aan een dalende olieprijs die aandelenmarkten wekenlang onder druk zette. Tevens was er twijfel of de robuuste Chinese groei wel kon worden doorgezet en ook waren er hernieuwde zorgen over Griekenland.

Daarbuiten was er onduidelijkheid over de rentestappen in de Verenigde Staten. In december communiceerde de Federal Reserve nog een verwachting van vier verhogingen in 2016 maar al snel bleek die verwachting bijgesteld te worden. In maart ging men nog maar uit van twee renteverhogingen en een mogelijk Brexit heeft er voor gezorgd dat er zelfs al stemmen opgaan van een renteverlaging.

AEX

Op de AEX was Randstad met een verlies van ruim 35 procent de grootste daler. Dat is opvallend daar het uitzendconcern in februari nog geruststellende resultaten bekend maakte en analisten voor de uitzendmarkt weer goede kansen zagen.

Opvallend is ook dat de grootste daling juist in de laatste maand is ontstaan waarbij een mogelijke Brexit een zeer negatieve werking op het fonds heeft gehad.

Dan waren er natuurlijk de financials die het ronduit slecht hebben gedaan. Aegon dat de koers ruim 30 procent zag kelderen, ABNAMRO dat 25 procent verloor, ING Group een verlies van ruim 23 procent en NN Group ruim 21 procent.

Lage rentestanden, zorgen over de solvabiliteit, slechte leningen en toornhoge kosten voor regelgeving hebben de sector zwaar onder druk gezet.

Een aandeel dat vaak in de schaduw van de overige fondsen op de hoofdindex opereert is Aalberts Industries. De industriële toeleverancier noteerde nog geen maand geleden een all time high op € 31,96 om vervolgens in drie weken tijd 16 procent van de koers af te zien gaan. Het meest opmerkelijke van de koersval is dat dit zonder aanwijsbare redenen is gebeurd. Blijkbaar kregen beleggers hoogtevrees en hebben daarom afscheid genomen van de stukken.

Waren er dan in het tumult geen positieve uitschieters te noemen? Die waren er wel degelijk want wat te denken van de “schlemiel ”van 2015 Arcelor Mittal ? Het staalfonds dat een jaar geleden nog rond de € 7,00 noteerde en in februari dit jaar een historisch dieptepunt printte op € 2,04 heeft het eerste halfjaar een winst van maar liefst 45 procent behaald.

Wie had dat in februari gedacht toen analisten het fonds tot toekomstig “pennystock” verdoemden. Een opleving van de staalprijs deed het fonds goed en daardoor wist het de laatste maanden het positieve sentiment vast te houden.

Ook Royal Dutch Shell was met een winst van ruim 22 procent één van de meest succesvolle fondsen van de afgelopen zes maanden. Waar in februari de olieprijs nog een laagste niveau van $ 26,00 aantikte wist het fonds door een aantrekkende prijs op te stomen naar het hoogste niveau in 11 maanden tijd. Overigens vertoont de stijging nog geen tekenen van vermoeidheid maar koersen wij zo langzamerhand wel weer boven in de bandbreedte van de afgelopen 20 jaar.

Hoe gaat het komende halfjaar er uitzien?

Het zal moeilijk worden de markt qua onzekerheid te evenaren in het komende halfjaar. De eerdergenoemde factoren waren van een dergelijke orde dat deze nu reeds in de top van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in de financiële marken staan.

Nu staat het Britse referendum ons nog het meest in de herinnering maar de reactie na het referendum is vooralsnog van kortere duur dan menig andere gebeurtenis.

Toch krijgen wij de komende maanden nog een aantal interessante ontwikkelingen te zien.

8 November staat in menig agenda geblokkeerd als de dag waarop Obama’s opvolger wordt gekozen.

Verder moeten de komende maanden duidelijk worden onder welke voorwaarden de Britten de EU gaan verlaten.

Dan is er verder nog het nodige macro-economische nieuws alsmede de bedrijfsresultaten dat de markt te verwerken krijgt. Daarbuiten mogen ook nog de nodige overnames verwacht worden die de markt gaan verrassen.

Ook zijn daar de verkiezingen in Frankrijk en Nederland in het voorjaar van 2017. In de aanloop hier naar toe zal de komende maanden de discussie over het voortbestaan van de EU aangewakkerd worden.

Wat zijn dan de fondsen die kansen bieden de komende maanden?

Ik denk persoonlijk dat de druk op de financiële sector nog wel even aanhoudt. Daar is namelijk het renteklimaat te negatief voor. Zolang Mario Draghi nog een ruim monetair beleid aanvoert zal dit de winstgevendheid van banken en pensionfondsen onder druk houden.

Een fonds als Royal Dutch acht ik op dit niveau te duur worden, meer vanuit historisch koersverloop dan vanuit het bedrijfsmatig perspectief.

Dat geldt overigens ook voor een fonds als Vopak dat maar enkele keren boven € 50,00 heeft genoteerd. Bovendien zou het bedrijfsresultaat van Vopak in de toekomst gedrukt kunnen worden vanwege een toekomstig lagere bezettingsgraad. De afgelopen maanden heeft het fonds weliswaar goed kunnen profiteren van de toestroom van olie, de recente cijfers laten een afname zien van de wekelijkse voorraden en dat zou Vopak in de toekomst ook moeten voelen.

Waar zou ik dan wel mijn geld op willen zetten?

In de AEX staan dan Unibail-Rodamco, Philips, Ahold, Unilever en Heineken boven aan mijn lijst.

Dit zijn fondsen met stabiele resultaten en - weliswaar bescheiden - dividend rendementen.

Maar stabiliteit daar gaat het in het komende halfjaar om en waar hier en daar nog wel eens een volatiele rit verwacht mag worden kijk ik dan uit naar fondsen die ook in stormachtige tijden het zeil in top zetten.

Ron van der Does is marktanalist bij IG Nederland.

