Dow Jones opent 360 punten hoger

De Dow Jones-index opende 368 punten hoger, een stijging van 1,4%. De S&P500-index nam 1,3% toe, technologiebeurs Nasdaq pluste met 1,6%.

De markten volgden de rally op de Chinese beurzen. Die werd aangewakkerd door de hoop op een sterk herstel van de op twee na grootste economie ter wereld. Beleggers keren terug van een lang weekend. Vanwege Onafhankelijkheidsdag bleef Wall Street vrijdag dicht.

De sterke opmars in China eerder op de dag kwam tegen de achtergrond van een recordstijging van het aantal wereldwijde coronagevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde afgelopen zaterdag in totaal ruim 200.000 nieuwe gevallen op een dag. De grootste stijgingen waren te zien in de Verenigde Staten, Brazilië en India. Het tempo van nieuwe besmettingen zou afnemen.

Tesla

Automaker Tesla (+6%) staat in de schijnwerpers. De afgelopen sessies zat het aandeel in de lift, geholpen door beter dan verwachte verkoopcijfers. Voor kenners van JPMorgan was dat reden het koersdoel voor de onderneming op te schroeven.

Als Wall Street om 15.30 uur de beurshandel opent, kijken beleggers onder andere naar het aandeel Becton Dickinson, de medicijnproducent van medicijnen heeft toestemming van de toezichthouder Food and Drugs Administration voor een versnelde test van zijn middel tegen het Coronavirus. De test kan volgens de claim van het bedrijf iedereen binnen vijf minuten uitslag geven of ze besmet zijn.

Uber (+4,2%) meldde zich met de aankoop van bezorger Postmates tegen $2,65 per aandeel. Dit voorjaar was het in gesprek met Grubhub, totdat het Nederlandse Just Eat Takeaway de maaltijdenbezorger overnam.

Energiebedrijf Dominion Energy (-3,2%) wordt gevolgd naar het overnamebod van Berkshire Hathaway van Warren Buffett. Dominion en Duke Energy stapten uit een miljarden kostend pijplijnproject voor olie.

Netflix en Boeing

Ook het aandeel Fiat Chrysler (+1,6%) werd alvast gewogen: het zou zijn speciale dividend vanwege de fusie met Peugeot uitstellen, aldus de Italiaanse krant Il Sole 24.

Videostreamingdienst Netflix (+4,8%) heeft volgens de New York Times een grote voorsprong opgebouwd met een bibliotheek met films en video’s van zwarte regisseurs en acteurs. Rivalen kunnen alleen maar volgen, concludeert de krant na een vergelijking.

Muziekstreamer Spotify (-1,1%) werd in een advies van analisten van Bernstein teruggezet naar ’underperform’. Het ziet weinig toegevoegde waarde in de podcasts.

Boeing staat voor een nieuwe testvlucht deze week van zijn probleemtoestel 737 MAX, aldus de Wall Street Journal, een signaal van herstel in de markt van de vliegtuigbouwer.