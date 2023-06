Aandelenbroker BinckBank krijgt dikke boete van AFM

Bedrijven die klanten laten handelen in aandelen en financiële producten moeten beleid hebben om die producten aan de juiste doelgroepen aan te bieden. Zo kan worden voorkomen dat mensen met minder kennis handelen in risicovolle producten die ze niet goed begrijpen en daardoor mogelijk veel geld verliezen. Dat beleid was bij BinckBank „onvoldoende uitgewerkt”, stelt de AFM. BinckBank kon daardoor „niet garanderen dat zij alleen beleggingsproducten aanbood die in het belang van haar klanten waren”.

Beleid

Midden vorig jaar kreeg BinckBank al een last onder dwangsom opgelegd van nog eens €500.000. Sindsdien heeft de broker zijn beleid aangepast waardoor het wel aan de Europese regels voldoet en die last niet hoeft te worden betaald.

Voor de overtreding tussen december 2019 en december 2021 krijgt BinckBank dus nog wel een boete. De AFM stelt dat de bank aanpassing van het beleid ten onrecht uitstelde tot het platform werd samengevoegd met dat van Saxo Bank.

Topvrouw Saskia Klep van Saxo Bank Nederland zegt „dit hoofdstuk” af te sluiten en weer naar de toekomst te willen kijken. „We hebben dit traject in goed overleg met de AFM doorlopen en afgerond. Het belangrijkste voor alle betrokkenen is dat aan de richtlijnen wordt voldaan.”