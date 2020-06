’Occasionmarkt geeft aan dat we in crisis zitten’

Tweedehandsautoverkopers beleven prima tijden. Ⓒ Rene Bouwman

De verkoop van tweedehands auto’s loopt in Nederland nog prima, terwijl de verkoop van nieuwe auto’s is ingestort sinds de coronacrisis uitbrak. Volgens de autobranche zijn occasions in trek als ’besmettingsvrij’ alternatief voor het openbaar vervoer. Of is het omdat mensen in deze crisis geen nieuwe willen kopen?