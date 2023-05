Europese Commissie verhoogt economische groeiprognose

„De EU slaagt erin de negatieve gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne te beheersen en de energiecrisis te doorstaan”, schrijft de commissie in haar jaarlijkse lenteprognose. Lagere energieprijzen, een aanzienlijke daling van het gasverbruik, afgenomen problemen in de aanleveringsketens en een sterke arbeidsmarkt ondersteunden een gematigde groei in het eerste kwartaal van 2023, waardoor de angst voor een recessie weg is, meent ze. Voor 2024 verwacht ze in de twintig eurolanden gemiddeld 1,6 procent groei.

Ook de Nederlandse economie blijft ondanks de zeer hoge inflatie groeien, maar vergeleken met 2022 (4,5 procent) een stuk trager, tot 1,8 procent in 2023 naar 1,2 procent in 2024, voorspelt de Europese Commissie. De koopkracht nam vorig jaar toe dankzij de steunmaatregelen van de regering en de loonsverhogingen in veel sectoren, maar dit jaar zullen burgers hun bestedingspatroon verder moeten aanpassen aan de hogere prijzen, denkt de commissie. Ook verwacht ze dat de export zal afzwakken.

De inflatie blijft een punt van zorg in Europa. De commissie verwacht dit jaar 5,8 procent inflatie in de eurozone, twee procentpunten hoger dan ze in februari dacht. Volgens Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) is de piek van de geldontwaarding wel voorbij, maar hij waarschuwt dat geopolitieke onzekerheid, zoals het verloop van de oorlog in Oekraïne, of onrust over falende banken de inflatie zo weer kan aanwakkeren.

De staatsschulden in de eurozone zijn weer aan het dalen, van gemiddeld 93,1 procent in 2022 naar 90,8 dit jaar. Nederland zit met een verwachte staatsschuld van 49,3 procent nog altijd ver onder het toegestane maximum van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar Griekenland zit er volgens de voorspelling heel ver boven met nog altijd 160,2 procent schuld, en Italië 140,4 procent.

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) bespreken de nieuwe cijfers maandag in Brussel. Ook de aanpak van de staatsschulden staat op de agenda.