Column: Wie is een echte ondernemer?

Hans de Boer (Voorzitter VNO-NCW) wil ’bewegen’, in reactie op de adviezen van de commissie-Borstlap Ⓒ ANP

Wat is een ’oneigenlijke’ zelfstandige en wat is een ’echte’ ondernemer? Wie dát weet, kan een van de grootste problemen op de arbeidsmarkt oplossen. Want sinds de Verklaring Arbeidsrelatie de prullenbak en de Wet DBA de ijskast in gingen, is de grensbewaking tussen werknemers en zzp’ers ondoenlijk geworden.