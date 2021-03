Tuur Elzinga nieuwe voorzitter FNV: ’Politiek moet naar ons gaan luisteren’

Elzinga (51) is bekend als hoofdonderhandelaar van het pensioenakkoord. De oud-SP-senator zegt socialer uit de crisis te willen komen met een hoger minimumloon, AOW, en een eerlijker belastingstelsel.

Tijdens zijn overwinningsspeech zei Elzinga aan de slag te willen voor een socialer Nederland. „Van links tot rechts roepen politieke partijen ons na in hun verkiezingsprogramma’s over zekerheid op een vaste baan, minder flexwerk, het minimumloon. Maar dat deden ze vier jaar geleden ook. De agenda moet niet alleen worden overgenomen, maar ook uitgevoerd.”

Elzinga zegt doorbraken te willen forceren op alle niveaus, in bedrijven, sectoren en in Den Haag. „Desnoods leggen we het land plat. We laten ze naar ons luisteren.”

Ruim 120.000 van de bijna miljoen FNV-leden hebben de afgelopen weken hun stem uitgebracht. Daarvan ging iets minder dan 48% naar Jong en ruim 52% naar Elzinga. Het ledenparlement bekrachtigde die uitkomst vervolgens.

Kitty Jong wil lid blijven van het bestuur dat in juni wordt gekozen. „Als vrouw moet je soms de stap naar voren durven zetten en niet bang zijn op je bek te gaan. Tuur is dan ook nog niet van me af.”

De huidige voorzitter Han Busker (60) heeft woensdag per direct het voorzittersstokje overgedragen.

Vakbond CNV noemt Elzinga in een eerste reactie „een prettige en constructieve samenwerkingspartner”. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland kijken ook uit naar samenwerking met Elzinga. „Wij hebben Tuur bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord leren kennen als iemand die scherp onderhandelt, zijn dossiers goed kent en opkomt voor de FNV-leden”, aldus de werkgevers.

