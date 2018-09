Stern breidt leasefinanciering uit

De financiering van de overige activiteiten bedraagt 70 miljoen euro. Deze is verlengd tot 30 juni 2017. Het totaal van de beschikbare bankfaciliteiten komt daarmee op 230 miljoen euro. Dat was eerder 200 miljoen euro. De drie banken hebben een gelijk aandeel in de totale financiering.

De dealergroep heeft zijn leaseportefeuille in de eerste helft van dit jaar verder zien toenemen, met bijna 500 operationele contracten tot 9530 stuks. Voor het tweede halfjaar wordt verwacht dat het groeitempo enigszins zal versnellen, en ook voor 2017 wordt groei voorzien.

De boekwaarde van de leaseportefeuille was eind 2015 ruim 160 miljoen euro. Eind vorige maand was dit bedrag opgelopen tot ruim 167 miljoen en eind 2016 zal naar verwachting een niveau van ruim 175 miljoen euro worden bereikt.